Mercato : Le onze des joueurs de Bundesliga libres en juin 2022 !

Le probable départ de Boubacar Kamara à la fin de son contrat en juin prochain agite Marseille. Mais ce n’est pas le seul joueur libre en Ligue 1, au PSG, Lyon, Monaco, Nantes ou encore à Lille c’est ma même chose. Idem pour les autres championnats européens, après la Serie A voici le onze des joueurs de Bundesliga libres en juin prochain…

Si l’OM pourrait voir partir libre Boubacar Kamara, beaucoup de bons éléments du championnat italiens seront libres en juin prochain. Ces derniers vont pouvoir négocier avec le club de leur choix à partir du premier janvier. Nous vous proposons un onze assez défensif car il y a surtout énormément de défenseurs centraux en fin de contrat en Allemagne.

Pour ce 4-3-3, le poste de gardien est occupé par Ortega, avec devant lui une défense centrale de haut niveau avec le duo d’internationaux Süle (Bayern) / Ginter (Mönchengladbach). Les couloirs sont occupés par deux éléments de clubs plus modestes, Marcel Halstenberg (Leipzig) et Danny da Costa (Frankfort). Le trio au milieu est solide avec Tolisso, Zakaria et Witsel. Comme milieu créatif, Jean-Paul Boëtius est aligné dérrière un duo d’attaquant expérimenté. Andrej Kramaric (Hoffenheim) et Max Kruse (Union Berlin)…

Andrej Kramaric (Hoffenheim) Max Kruse (Union Berlin)Jean-Paul Boëtius (Mainz 05)Axel Witsel (Dortmund) Denis Zakaria (Mönchengladbach) Corentin Tolisso (Bayern) Marcel Halstenberg (Leipzig) Niklas Süle (Bayern) Matthias Ginter (Mönchengladbach) Danny da Costa (Frankfort) Stefan Ortega (Bielefeld)

Remplaçants : Florian Grillitsch (Hoffenheim), Dan-Axel Zagadou (Dortmund), John Anthony Brooks (Wolfsbourg), Marvin Friedrich (Union Berlin), Florian Kainz (FC Köln), Kevin-Prince Boateng (Herta Berlin),

