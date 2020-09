Mercato : Le président de Rennes ouvre la porte à un départ de M’Baye Niang… mais sous conditions !

Le feuilleton M’Baye Niang risque de durer jusqu’à la fin du mercato estival (5 octobre). L’OM n’est a priori pas intéressé, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a bien confirmé, sur l’antenne de RMC, que l’international sénégalais pourrait quitter la Bretagne d’ici le mois prochain.

Si André Villas-Boas a clairement fait savoir qu’il n’en voulait pas à l’OM, l’avenir de Niang à Rennes reste incertain. Partira, partira pas ? La tendance est plutôt à un départ de l’ancien avant-centre du Torino. Pas convoqué dans le groupe de Julien Stéphan lors de la défaite de Rennes (2-0, le 05/09), face au Benfica en amical, M’Baye Niang voit son avenir loin du Stade Rennais. D’autant plus que le club breton a recruté un autre attaquant : Serhou Guirassy. Et ce jeudi, le président, Nicolas Holveck, a bien affirmé, à RMC, que toutes propositions à l’égard du joueur seront étudiées. Concernant l’OM, difficile de voir les dirigeants olympiens s’aligner sur les exigences financières bretonnes…

S’il y a une bonne offre […] on l’étudiera — Holveck

« Mbaye a fait part lui-même de son envie de partir à la fin du confinement. Maintenant, on est début septembre, et Mbaye est toujours là. Le mercato va durer encore un mois, on verra ce qui va se passer. S’il y a une bonne offre qui satisfait tout le monde, on l’étudiera. Mais on n’est pas du tout demandeur, à tout prix, de recevoir cette offre ».

Nicolas Holveck – Source : RMC 09/09/20