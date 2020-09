Mercato concurrents OM : Rennes s’active pour anticiper un gros transfert !

Convoité par Chelsea, l’ancien gardien de la réserve de l’OM, Édouard Mendy, est pour l’instant toujours un joueur du Stade Rennais. Mais le club breton travaille à sa succession !

Ancien gardien de l’OM, Édouard Mendy sort d’une saison pleine avec Rennes. Ses performances ont tapé dans l’oeil de Chelsea. Le géant londonien serait ainsi prêt à payer plus de 25 millions d’euros pour faire venir le Sénégalais à Stamford Bridge. Et même si aucun accord n’a été trouvé pour le moment avec les Blues, Rennes travaille déjà à la succession de son gardien de but. Et le nom de son probable successeur a été trouvé.

Rui Silva, priorité absolue du Stade Rennais

Selon les informations du quotidien Ouest-France, le Stade Rennais souhaite faire venir le Portugais Rui Silva. Âgé de 26 ans, Silva sort d’une saison pleine avec le FC Grenade (Espagne) où il a disputé 35 matchs de Liga la saison passée. Le Stade Rennais aurait déjà formulé une offre à hauteur de 8 millions d’euros pour recruter Silva, sous contrat jusqu’en 2021 avec Grenade. Le club espagnol a refusé et joue la montre pour l’instant, en mettant en avant la clause libératoire de leur joueur, fixée à 15 millions. Néanmoins, les dirigeants andalous ne pourront pas attendre trop longtemps car leur gardien est en fin de contrat dans un an. Tout pourrait se débloquer une fois le départ d’Edouard Mendy entériné…