Mercato : Le PSG passe à l’action pour recruter une cible de l’OM !

L’OM aurait bien coché le nom de Seko Fofana pour ce mercato estival 2022. Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier. Le PSG est d’ailleurs déjà passé à l’action…

Ce n’est pas un secret, Seko Fofana fait partie des cibles de l‘Olympique de Marseille pour ce mercato estival. Le prix réclamé par Lens pour un transfert (entre 30M€ et 40M€) paraît toutefois trop élevé pour le club marseillais.

Un montant qui ne risque pas d’effrayer un concurrent sérieux sur ce dossier : Le PSG.

Selon les informations du journal l’Equipe, les dirigeants parisiens ont d’ailleurs commencé à discuter avec leurs homologues lensois au sujet du milieu de terrain ivoirien.

Aucune offre n’a encore été transmise mais les tractations ont bien débuté entre le RCL et les dirigeants parisiens. En Angleterre, Manchester United, Arsenal et Newcastle sont aussi sur le coup. Autant dire que pour l’OM cela risque d’être extrêmement compliqué avec une telle concurrence…

Fofana et Clauss des profils 100% compatible à l’OM?

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, l’ancien entraineur de l’OM Franck Passi évoquait il y a quelques jours le profil de Seko Fofana.

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »