OM : un joueur clé absent face à Nice

Vainqueur après un match renversant face à Angers vendredi soir (5-2), l’Olympique de Marseille doit désormais affronter l’OGC Nice en quarts de finale de Coupe de France. Un joueur clé manquera cette rencontre côté olympien.

Il est encore trop tôt pour connaître le groupe olympien qui sera convoqué par Jorge Sampaoli pour la rencontre de l’OM face à l’OGC Nice en quarts de finale de la Coupe de France. Toutefois, il s’agit d’un match où le technicien argentin devra faire sans un de ses éléments importants : Boubacar Kamara. En effet, le jeune milieu de terrain a écopé d’un nouveau carton jaune lors des huitièmes de finale de la compétition face à Montpellier.

Kamara absent, Guendouzi présent

Par ailleurs, si Boubacar Kamara manquera à l’appel, l’Olympique de Marseille pourra compter sur le retour de Cheikh Bamba Dieng qui a purgé ses trois matches de suspension. Récent vainqueur de la CAN avec le Sénégal, il est toutefois difficile de savoir si l’attaquant sénégalais sera apte à prendre part à la rencontre.

En revanche, Jorge Sampaoli pourra bel et bien compter sur l’inépuisable Mattéo Guendouzi. Sous la menace d’une suspension lors du match face à Angers, l’ancien Gunners est parvenu à ne pas prendre de carton jaune. De ce fait, il n’est désormais plus sous la menace d’une suspension puisqu’il avait reçu son premier carton jaune face à Strasbourg il y a plus de dix rencontres. La présence du milieu de terrain devra donc être précieuse face aux Aiglons d’autant plus que Boubacar Kamara assure généralement la stabilité de l’équipe entre l’attaque et la défense.

« Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football » — Jean-Pierre Rivière

Lors de la dernière rencontre entre Nice et l’Olympique de Marseille à l’Allianz Riviera, Dimitri Payet avait été touché par des jets de projectiles. Jean-Pierre Rivère a regretté sur Canal+ Décalé la manière dont se sont déroulés les faits.

« À aucun moment on n’avait imaginé un tel scénario. Et c’est peut-être le début d’une erreur. Je n’avais pas envie d’aller en conférence de presse, parce que je n’avais pas de recul. Mais j’y suis tout de même allé parce qu’il fallait un responsable. Je l’ai fait très maladroitement, mais je l’ai fait. Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n’avais pas vues. Et là, tout s’effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football. Mais quand le navire coule, on ne saute pas.» Jean-Pierre Rivière — Source: Canal + Décalé (05/02/22)