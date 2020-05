Mercato: Le PSG veut aider l’OM… En proposant un gros chèque pour la pépite marseillaise ?

L’OM n’est pas au mieux financièrement, le club devra vendre avant de pouvoir se renforcer. Et selon L’équipe, le directeur sportif parisien Leonardo aimerait recruter Boubakar Kamara…

D’après l’Equipe, le PSG souhaiterait recruter Boubakar Kamara afin d’aider financièrement le club marseillais. Une information surprenante, sachant que le natif de Marseille est très attaché à sa ville. Il s’est déjà exprimé sur son avenir et a affirmé vouloir jouer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine…

Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1

A lire aussi : Rumeur mercato : Zidane vise un minot de l’OM pour l’équipe B du Real ?

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubakar Kamara – Source : Instagram