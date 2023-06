Mercato : Le PSG veut chiper une piste de l’OM en attaque !

L’Olympique de Marseille s’était positionné sur Wilfried Zaha il y a quelques semaines… Seulement, l’Ivoirien a été approché par le PSG après avoir reçu de grosses offres en Arabie Saoudite !

Ces dernières semaines, l‘Olympique de Marseille avait coché le nom de Wilfried Zaha pour se renforcer offensivement. Libre de tout contrat après son refus de prolonger avec Crystal Palace et son envie de rejoindre un club qui joue la Ligue des Champions, l’ailier semblait intéressé à l’idée de venir à l’OM d’après les médias anglais.

Seulement, d’autres opportunités se sont ouvertes pour l’international ivoirien. Des médias expliquaient que l’Arabie Saoudite avait transmis des offres avec un gros salaire de 10 millions d’euros par an mais elle a été refusée par le joueur de 30 ans.

Ce dimanche, Fabrizio Romano confirme que l’ancien joueur de Crystal Palace a été approché par le PSG. Le club parisien est à la recherche de renforts offensifs pour remplacer notamment le départ de Lionel Messi vers l’Inter Miami. Le nom de Marcus Thuram a également été cité à plusieurs reprises.

Wilfred Zaha, on Paris Saint-Germain list as free agent alongside Marcus Thuram. PSG are working on both deals but will make decision next week. 🔴🔵 #PSG

Zaha has also bids from Saudi but he’s giving priority to European clubs, as Le Parisien called today about PSG. pic.twitter.com/ZurroS52et

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023