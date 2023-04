Mercato : Le PSG vise un joueur qui s’est révélé à l’OM !

Formé à l’ASSE puis parti très jeune à Arsenal, William Saliba a montré son plein potentiel à l’Olympique de Marseille. Le PSG surveillerait avec attention sa situation…

Le Paris Saint–Germain serait bel et bien à l’affût du dossier William Saliba ! De retour à Arsenal après un prêt à l’OGC Nice et un autre prêt bien plus concluant à l’OM, le défenseur français a montré qu’il était un joueur de très haut niveau… Si bien que d’après le journaliste anglais Jonathan Johnson de CaughtOffSide, le club de la capitale suit de très près la situation du Gunner.

« Je sais que l’on parle d’un intérêt de longue date du PSG pour William Saliba, et il est logique qu’ils gardent un œil sur lui. Mais il semble très probable que son avenir immédiat soit à Arsenal. Je pense que le PSG, comme beaucoup de grandes équipes, va garder un œil sur Saliba et voir si une opportunité se présente, mais étant donné la somme d’argent qu’il faudrait maintenant pour l’arracher à une équipe d’Arsenal qui pourrait être sur le point de remporter le titre de Premier League, cela me semble peu probable à l’heure actuelle » Jonathan Johnson – Source : CaughtOffside (31/03/23)

À Marseille, il était aimé parce qu’il voulait gagner

« C’est un joueur qui montre de l’envie. À Marseille, on l’a aimé parce qu’il montrait qu’il avait envie de gagner. Il a gagné la Coupe Gambardella avec Saint-Étienne, on voit sur les images qui ont tourné sur les réseaux que c’est le taulier. C’est un vainqueur. Il est arrivé à l’OM, il a tout de suite montré qu’il voulait gagner. C’est la même chose depuis qu’il est à Arsenal. Ce sont des joueurs qui font gagner une équipe. Les joueurs, aussi bon soit-il, s’ils n’ont pas envie de gagner, ils ne gagneront pas. Saliba doit se dire qu’il peut gagner des titres à Arsenal et que s’il vient à partir un jour, il pourra gagner des titres dans un autre club. Il veut des trophées. » Julien Ronca – source : Football Club de Marseille (23/03/2023)