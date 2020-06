Mercato : Le Real prêt à proposer 40M€ + deux joueurs pour Ocampos ? Un pourcentage pour l’OM ?

Lucas Ocampos a quitté l’OM l’été dernier pour un montant de 15M€. Depuis l’ailier est devenu international argentin et a conquis la Liga. Au point d’attirer le Real Madrid…

Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 26 matches avec le FC Séville, Lucas Ocampos a prouvé qui pouvait franchir un palier. L’argentin de 25 ans serait une des cible du Real Madrid de Zinedine Zidane. Reste que Monchi veut réaliser une grosse plus-value dans ce dossier et en demanderait 70M€. Madrid pourrait inclure deux joueurs dans la transaction pour faire baisser ce montant. Un dossier qui intéresse directement l’OM…

Ocampos vers Madrid, un chèque pour l’OM ?

Selon plusieurs médias espagnols, le Real pourrait inclure dans le deal le latéral gauche Sergio Reguilón. Le joueur de 23 ans est prêté cette saison au FC Séville qui aimerait le conserver. Reguilón a disputé 25 matches, il pourrait être de nouveau prêté avec une option d’achat.

De plus, l’ailier Lucas Vázquez pourrait être inclus dans le deal. Le joueur de 28 ans n’a participé qu’a 14 matches avec le Real, son contrat se termine en 2021. Ces deux joueurs seraient donc proposés contre Ocampos plus un montant non négligeable de 40M€. De quoi faire réfléchir Mochi et Lopetegui, car la plus-value sur le transfert d’Ocampos restera conséquente et en plus le coach disposera d’un remplaçant à ce poste plus une satisfaction comme latéral gauche. Reste à savoir quelle pourcentage pourrait récupérer l’OM dans cette opération, si elle se réalise…