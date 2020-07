Mercato : L’imbroglio OM/Watford « loin d’être terminé » après la signature de Gueye ?

Hier Pape Gueye est devenu officiellement la première recrue de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival 2020. Arrivé libre, il pourrait cependant causer quelques problèmes juridiques au club…

Si l’entourage du joueur estime que l’ancien Havrais était libre de s’engager là où il le souhaitait, ce n’est pas forcément le cas de Watford. Le club anglais avait signé un accord avec le jeune français que ce dernier a rompu unilatéralement en raison d’irrégularités signalées.

Dont acte ? Pas vraiment si l’on en croit le journaliste Manu Lonjon qui explique que pour Watford, « l’affaire est loin d’être terminée. »

D’après mes informations, il n’existe pas d’accord entre l’OM et Watford ! De source proche du club Anglais, on considère que l’affaire est loin d’être terminée. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) July 1, 2020

Ça s’est fait rapidement quand mes conseillers m’ont dit que l’OM était intéressé

« C’est un grand club, qui est connu dans le monde entier. Tous les joueurs rêvent de jouer un jour à l’OM. C’est ce que j’envisageais étant petit, donc aujourd’hui je suis très heureux d’être ici. Ça s’est fait rapidement quand mes conseillers m’ont dit que l’OM était intéressé. Ça attire, on connaît les supporters, le stade Vélodrome, la ville… Ils ont fait du bon boulot, l’année dernière. Ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Tout était là pour que je signe. Je me sens le plus à l’aise en sentinelle même si l’an dernier, j’ai eu l’occasion de jouer aussi en relayeur. Le passage en Ligue 1 ? Je sais que je vais devoir beaucoup travailler. Je suis quelqu’un qui travaille beaucoup. C’est un bon challenge, avec de bons joueurs au quotidien, avec un coach comme André Villas-Boas, je pense que je vais beaucoup progresser dans certains domaines. »

Pape Gueye – Source : OM.net