Mercato : Lens recale encore l’OM pour Wahi?

L’OM continue le pressing pour s’offrir Elye Wahi. Les Marseillais ont même formulé une nouvelle offre également refusé par les Lensois. Les Nordistes ne veulent pas entendre d’un prêt.

L’OM continue de pousser pour recruter son numéro 9, après les désirs trop onéreux d’Arsenal, c’est Lens qui refuse les offres marseillaises. Le bord marseillais avait proposé un prêt payant avec obligation d’achat pour Elye Wahi, 22 millions+ 4 bonus. Offre recalée par les Lensois qui ne veulent pas d’un prêt et réclament plus de 35 millions d’euros pour lâcher le buteur français. D’autres clubs anglais sont sur le dossier et Lens est prêt à faire bloc tant que l’offre ne leur convient pas.

🚨#RCL 🔴🟡 #mercatom 🔵⚪️

▶️l’OM a fait 2 approches concrètes pour Elye Wahi avec la même méthodologique à savoir prêt payant avec obligation d’achat

▶️le RC Lens est inflexible, ne veut pas entendre parler de prêt et réclame plus de 35 M€ pour laisser filer Wahi

▶️Lens sait… pic.twitter.com/y2hbrp2T7A — Sébastien Denis (@sebnonda) August 7, 2024

Le remplaçant de Wahi déjà trouvé

Avec la forte volonté d’Elye Wahi de signer à l’OM, les Lensois se sont activés pour trouver son remplaçant au plus vite. Les sangs et or travaillent sur le dossier M’Bala Nzola, attaquant de la Fiorentina comme successeur au buteur français. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives, l’attaquant angolais devrait arriver sous la forme d’un prêt, un accord est quasiment trouvé entre les deux parties.

🚨🔴🟡🇦🇴 #Ligue1 | 🔐 Accord quasiment trouvé entre Lens et la Fiorentina pour le prêt de M’Bala Nzola Avec @sebnonda et @CasseJosue https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/t3BKFCpDAa — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 7, 2024

Moukoko en plus de Wahi

Le bord olympien travaille en parallèle sur un autre dossier en attaque, celui du jeune Youssoufa Moukoko (19 ans). Comme l’indique le journaliste Andrés Onrubia Ramos, les deux opérations sont indépendantes. L’intention de l’OM est donc de réunir en attaque Wahi et Moukoko. « Les dirigeants sont optimistes pour clôturer ces deux opérations. » indique-t-il sur son compte Twitter.