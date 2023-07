Mercato : Lens trop gourmand pour Openda… Leipzig se rabat sur une ex-piste de l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Le RB Leipzig a formulé une offre de 40M€ à Lens pour Loïs Openda qui a été refusée. Le club allemand pourrait du coup tenter de faire Balogun !

Openda et Leipzig ont trouvé un terrain d’entente pour un contrat, le négociations semblaient proches de se concrétiser avec Lens. le club allemand aurait formulé une énième offre à hauteur de 43M€, encore refusée par la direction lensoise. Le RBL pourrait donc activer un plan B, encore un attaquant qui évoluait en Ligue 1 lors de la saison 2022/2023.

En effet, Bild explique que le RB Leipzig cible Folarin Balogun comme une potentielle alternative. Si plusieurs média anglais évoquaient un montant de 58M€ exigé par Arsenal, le média allemand estime que le deal pourrait se conclure à 30 millions d’euros. A ce prix là, Leipzig va surement oublier Loïs Openda.

Balogun à seulement 30M€ ?

On le savait, Folarin Balogun va animer le marché des transferts cet été. Le jeune attaquant américain a explosé aux yeux de l’Europe la saison dernière durant son prêt à Reims, inscrivant 21 buts en championnat.

Fort de cet excellent exercice 2022-2023, le joueur a vu sa côte monter en flèche et pourrait permettre à Arsenal de décrocher une belle somme. Le natif de New-York, qui a déclaré ne plus vouloir être prêté, est évalué à 58 millions d’euros par son club.

Balogun évalué au double en Angleterre ?

Dans l’émission Football daily sur le plateau de SkySports, Dharmesh Sheth a déclaré que les Gunners attendaient cette grosse somme pour le néo international américain et allait tenter de vendre d’autres joueurs, dont Nicolas Pépé.

Du coté de Marseille, le joueur a toujours été apprécié et il est tout à fait possible de voir un buteur arriver sur la Canebière. Avec la venue de Marcelino sur le banc et son dispositif à deux attaquants, le club pourrait avoir besoin de recruter devant d’autant que Sanchez n’a pas resigné à l’OM. Toutefois la somme parait astronomique pour le club phocéen, surtout 6 mois après la signature de Vitinha au même poste pour 32M€, plus gros achat de son histoire.