Mercato : L’Equipe confirme pour ce milieu visé par l’OM (doublé par deux autres clubs ?)

Alors que l’OM tente de dégraisser son effectif (Mbemba, Meité, Brassier…), la défense semble être le priorité du recrutement hivernal. Pour autant, le board marseillais surveille attentivement la situation d’un milieu de terrain…

Selon l’Equipe, le Stade Rennais poursuit ses efforts sur le marché des transferts et continue de cibler de nouveaux joueurs. Après les arrivées de Brice Samba et Seko Fofana, le club breton se tourne désormais vers Reda Belahyane, le milieu défensif de l’Hellas Vérone. Agé de 20 ans et sous contrat jusqu’en 2028, Belahyane réalise une première partie de saison remarquable en Série A, avec 19 matchs disputés. Arrivé à Vérone en janvier 2024 en provenance de Nice pour 500 000 euros, le joueur, actuellement international marocain (1 sélection), pourrait déjà changer de cap.

Le Stade Rennais a manifesté un réel intérêt pour le joueur, bien qu’aucune offre ferme n’ait encore été formulée. Les dirigeants bretons ont pris des informations, mais n’ont pas encore concrétisé leur démarche. De son côté, l’Olympique de Marseille suit également avec attention la situation de Belahyane. Bien que l’OM ne soit pas le club le plus avancé dans ce dossier, l’intérêt marseillais pourrait se concrétiser si la situation venait à évoluer.

Mercato OM : Les dernières infos Renato Veiga, BRASSIER, Belhayane, Lopez – https://t.co/xp9Xn1q4IU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 10, 2025

Rennes et surtout la Lazio en avance pour Belhayane ?

Cependant, la Lazio a frappé en premier en envoyant une offre ferme pour un prêt avec une option d’achat de 12 millions d’euros, facilement atteignable selon les termes négociés. Les clubs intéressés devront maintenant se positionner face à cette offre avancée pour tenter de s’attacher les services de ce jeune talent prometteur.