Mercato : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur ce départ de l’OM !

L’Olympique de Marseille a trouvé un nouveau point de chute pour Pau Lopez ! D’après Fabrizio Romano, le portier espagnol passe sa visite médicale à Lens.

C’est bouclé pour Pau Lopez au RC Lens ! Le gardien espagnol va rejoindre le club pour remplacer Brice Samba. D’après Fabrizio Romano, il passe sa visite médicale dans le club nordiste.

🟡🔴✅ Pau López, new RC Lens player as medical is being completed right now.

Plan confirmed: leaving Girona, back to OM and new loan to RC Lens now. 🔄 https://t.co/yh1byaSDMW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025