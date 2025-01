Mercato OM : Une nouvelle porte de sortie pour Lilian Brassier !

Lilian Brassier, prêté par Brest à l’OM avec option d’achat, pourrait quitter Marseille cet hiver, avec plusieurs clubs intéressés, dont Rennes, Leicester et Nice. Borussia Mönchengladbach, en cas de départ de Nico Elvedi ou Ko Itakura, serait également un prétendant, selon Sky Allemagne.

Lilian Brassier pourrait bien quitter l’OM lors du mercato hivernal 2025. Actuellement prêté par Brest avec option d’achat, le défenseur de 25 ans n’a pas d’avenir à Marseille, mais il conserve une bonne cote sur le marché. Après l’intérêt de clubs comme Rennes, Leicester, Villarreal, Wolfsbourg, et Nice, un nouveau prétendant a émergé : le Borussia Mönchengladbach, huitième de Bundesliga. Selon Sky Allemagne, le club allemand suit de près le défenseur français, notamment en cas de départ de Nico Elvedi ou Ko Itakura cet hiver, et cette information a été confirmée.

Brassier visé aussi par le Borussia Mönchengladbach

En septembre dernier, Roberto De Zerbi avait confiance dans les capacité du défenseur de 25 ans. « Brassier a tout changé depuis qu’il est arrivé ici. C’est un des meilleurs joueurs en Europe à son âge et à son poste. Avec les dirigeants on l’a ciblé et on le voulait rapidement. Maintenant il faut comprendre que c’est difficile de changer de ville, de club, de manière de jouer… Il a tout pour réussir ». Depuis, le coach italien semble s’être lassé et le joueur pourrait donc quitter Marseille cet hiver. Reste à savoir comment le club olympien peut régler un départ alors que le défenseur est prêté avec OA par Brest…