Mercato : Les détails (très étonnants) des négociations en l’OM et São Paulo pour Benedetto

Dario Benedetto va-t-il prochainement quitter l’Olympique de Marseille ? Des négociations avec São Paulo ont bien été entamée. Et les détails de celles-ci son assez surpayantes En effet il s’agirait d’un prêt avec prise en charge d’une partie du salaire et non d’un transfert.

Dario Benedetto pourrait bien quitter l’OM cet été. Des négociations ont bien démarré avec São Paulo. Selon les informations du journaliste Marcelo Hazan pour Goal.com, le club brésilien négocierait un prêt gratuit d’un an avec option d’achat, plus prise en charge en partie du salaire de l’argentin par l’OM. L’entraineur Hernan Crespo a déjà discuté avec Benedetto. Des informations assez étonnantes sachant que le club phocéen a surtout besoin de réaliser des ventes afin de renflouer les caisses du club pour ensuite pouvoir retourner sur le marché des transferts et compléter effectif de Jorge Sampaoli.

Le président de Sao Paulo confirme des discussions

Interrogé hier par Globo, média auriverde, Julio Casares président de Sao Paulo a confirmé des discussions, mais a affirmé que le transfert n’était pas encore bouclé.

« São Paulo a eu des discussions avec l’OM, mais ce n’est pas aussi avancé, il manque des détails. Il y a un intérêt, il y a de bons échanges entre São Paulo et l’OM. Ça avance, c’est dans un processus. São Paulo est aujourd’hui très responsable dans le sens où tout doit être fait dans le respect du budget et de la réalité » Julio Casares— Source: Globo (21/07/21)

J’espère être ici la saison prochaine — Benedetto

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » Dario Benedetto— Source: La Provence (16/07/21)

Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)