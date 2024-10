Mercato OM : Cet attaquant visé par Longoria explique son choix !

L’OM a misé gros sur Elye Wahi lors du mercato estival. Si pour l’instant l’ancien attaquant du RC Lens a du mal à trouvé sa place, l’autre cible à ce poste, Eddie Nketiah, a expliqué pourquoi il avait opté pour Crystal Palace…

Eddie Nketiah a expliqué au journal The Independent son choix de quitter Arsenal pour rejoindre Crystal Palace : « J’ai encore des amis dans la région. Je pense que Crystal Palace, dans son ensemble, me convient parfaitement. Je m’y sens vraiment à l’aise. J’aime la façon dont le club est, la morale qu’il a. Je pense que j’avais juste besoin d’aller quelque part où je sentais que j’aurais l’occasion d’être sur le terrain et de progresser. Je sais que le déclic ne se fera pas tout de suite, mais tout le monde a besoin d’une plateforme pour progresser, d’essais et d’erreurs sur le terrain pour apprendre. C’est la principale raison qui m’a poussé à quitter Arsenal ». Le club londonien a dû sortir 30M€ hors bonus pour s’offrir Eddie Nketiah, ce dernier n’a marqué qu’un but en 5 apparitions avec les Eagles depuis son arrivée…

Eddie Nketiah ou Elye Wahi ? La question se pose toujours, même si l’un des deux attaquants a officiellement intégré le club phocéen. Le joueur français de 21 ans a rejoint les olympiens, après un accord conclu entre l’OM et le RC Lens.

Acherchour : « J’aurais préféré Nketiah »

Walid Acherchour ne cache pas sa préférence pour le joueur d’Arsenal. « J’ai toujours dit que je préférais Eddie Nketiah pour sa fiabilité, pour sa maturité, même si Elye Wahi a des grosses qualités », explique l’éditorialiste de Winamax. « Si j’avais eu le choix à faire avec Nketiah, qui a évolué à l’entraînement sous Bielsa, a joué sous Arteta et qui arrive sous De Zerbi, j’aurais préféré Nketiah. C’est un joueur de 25 ans qui a montré de la détermination à chaque fois qu’il a joué, pour garder sa place. Après il est tombé sur plus fort, sur (Kai) Havertz et Gabriel Jesus », ajoute-t-il.

Acherchour : « J’ai des doutes sur sa mentalité »

Walid Acherchour est sceptique quant à l’efficacité de Wahi à l’Olympique de Marseille. « J’ai des doutes sur sa mentalité et sur comment il va répondre présent », assume l’éditorialiste de l’After Foot. « Elye Wahi a 21 ans, il a fait une énorme saison avec Montpellier avant d’aller à Lens, les qualités sont là. Les seuls doutes que j’ai c’est surtout sur sa compréhension du jeu, sur sa déconnexion qu’il peut avoir, même parfois son je-m’en-foutisme sur le terrain. »

Malgré sa réticence, Acherchour a « confiance en De Zerbi » et respecte son choix. Les fulgurances de l’attaquant français pourraient bien être la solution pour renforcer le secteur offensif Marseillais.