Mercato : Les raisons qui ont poussé Veretout à rejoindre l’OM

Interrogé par le site officiel du club, Jordan Veretout a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre Marseille. Le milieu de terrain international souhaitait revenir en France et jouer la Ligue des Champions avec l’OM.

Arrivé il y a quelques jours à Marseille, Jordan Veretout a déjà disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs dimanche contre Reims. Le milieu de 29 est revenu pour le site officiel de l’OM sur son choix de revenir en France. Il explique que son choix a été motivé par la perspective de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Le néo-marseillais déclare aussi son amour pour l’OM et affirme ses ambitions pour la saison à venir.

« C’était déjà important pour moi de revenir en France. L’OM est le plus grand club français. Il m’a ouvert ses portes et je voulais venir aussi. C’est aussi pour la Ligue des Champions que je viens aujourd’hui, pour jouer la plus grande compétition européenne. À Marseille en plus, c’est un avantage, car avec toute cette ferveur ça va être magique. Je viens ici pour gagner des trophées, pour vivre ces moments avec tout Marseille, le Vélodrome et tous mes coéquipiers, parce que ce sont de grandes émotions et ça reste toujours gravé. Je viens ici pour gagner des titres dès cette année » Jordan Veretout – Source : Site Officiel OM (10/08/2022)

Un ancien coéquipier encense Jordan Veretout

Arrivé en provenance de Rome, Jordan Veretout a déjà disputé son premier match ce week-end à l’occasion de la première journée de championnat. Cyril Théreau est revenu la semaine dernière dans la Provence sur l’arrivée du milieu français à Marseille. L’ancien coéquipier de Veretout à la Fiorentina estime que Pablo Longoria a fait le bon choix en le recrutant.

« C’est un super joueur. Je l’ai connu à Florence, l’entraîneur était Stefano Pioli et il s’est imposé tout de suite. J’ai été surpris qu’il s’adapte si vite. Il a une très bonne qualité de passe, il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, que ce soit en sentinelle devant la défense ou en relayeur. Il court beaucoup, il a un très gros volume de jeu et un très bon pied pour tirer les coups francs. Il est très bas sur les appuis, il est toujours en mouvement et il ne se blesse quasiment jamais. Et dans un vestiaire, c’est un bon gars. C’est une top recrue pour l’OM ! » Cyril Théreau – Source : La Provence (05/08/2022)