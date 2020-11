Mercato : Les raisons qui pourraient pousser Thauvin à quitter l’OM

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, l’ancien entraineur de l’OM, Franck Passi a donné son avis concernant le mercato de Florian Thauvin. Il donne les raisons qui pourraient pousser l’ailier à quitter l’Olympique de Marseille.

Alors que depuis quelques semaines, les rumeurs autour d’un départ de Florian Thauvin à l’AC Milan se multiplient. Ce dimanche, TuttoMercatoWeb affirmait que le FC Séville aimerait aussi recruter l’ailier de l’OM. Pour l’ancien coach de l’OM, Thauvin devrait réfléchir avant de quitter l’OM…

à l’OM, il n’y a pas beaucoup de stabilité – franck passi

« Le but d’un grand club qui veut jouer la Ligue des Champions chaque année, n’est pas de perdre ses meilleurs joueurs. Récupérer 5 ou 6 millions d’euros à Noël mais perdre un joueur qui peut t’emmener en Ligue des Champions, pour moi ce n’est pas compréhensible. Et pour le joueur il n’y a aucun intérêt de partir à Noël. De toute façon s’il y a Milan au mois de janvier il peut signer pour l’été prochain. D’autre part, s’il a Séville il jouera aussi la Ligue des Champions. Mais par rapport à ce qui a été fait à l’OM ces dernières années, il n’y a pas beaucoup de stabilité. Alors que dans d’autres clubs comme Séville, ou même le Milan c’est beaucoup plus stable, il peut donc autant s’épanouir… »

Franck Passi – Source : DFM (15/11/2020)