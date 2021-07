Mercato : Les supporters de l’OM sont déjà sous le charme de Gerson et Konrad !

L’Olympique de Marseille a joué son second match amical face au FC Sète… L’occasion pour les supporters de voir Gerson et Konrad De la Fuente. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont tombé sous le charme des deux joueurs !

Recruté ces derniers jours par l’Olympique de Marseille, Gerson et Konrad De la Fuente ont foulé pour la première fois les pelouses marseillaises sous les caméras du club. Titularisé face au FC Sète, le milieu de terrain brésilien a fait forte impression avec de beaux touchés de balles, des passes qui ont cassé des lignes et une certaine complicité sur le terrain avec Dimitri Payet.

Je t’emmerde Longoria, tout allait bien dans ma vie et je vais me retrouver à ne faire qu’attendre chaque semaine de voir Gerson combiner avec Payet sans que rien d’autre n’ait plus de sens

— Nassputin (@Nassputin) July 11, 2021