Mercato : L’étonnante info d’une offre de l’OM pour un ancien adjoint de Bielsa !

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 2 janvier et l’Olympique de Marseille pourrait bien se montrer actif pour notamment recruter un avant-centre. Une information étonnante en provenance de Belgique révèle par ailleurs que le club marseillais aurait récemment fait une offre à un ancien adjoint de Marcelo Bielsa…

Le média belge voetbalkrant.com révèle en effet que l’Olympique de Marseille aurait fait une proposition à un ancien adjoint de Marcelo Bielsa, Jan Van Winckel. Ce dernier aurait ainsi reçu une offre de l’OM pour devenir directeur sportif…

Van Winckel occupe actuellement une place importante au sein de l’organigramme Beerschot. Il est coresponsable des transferts les plus importants. A noter qu’il est également le bras droit du prince saoudien Abdullah copropriétaire de Beerschot, et membre du conseil d’administration du club belge. (Ce qui risque forcément d’alimenter encore de nombreux fantasmes sur la vente du club…)

Eyraud expliquait vouloir garder Zubizarreta…

Cette information est pour le moins très étonnante car Pablo Longoria a été nommé Directeur du Football il y a tout juste quelques mois. Toutefois, on se rappelle que le président de l’OM Jacques Henri Eyraud avait indiqué que l’arrivée du dirigeant espagnol n’impliquait pas un départ d’Andoni Zubizarreta.

« Dans mon esprit, Andoni pouvait tout à faire décider de rester et de travailler avec cette personne parce que la tâche est grande, lourde et difficile. On a besoin à l’OM de têtes bien faites et bien huilées. J’aurais apprécié qu’il reste. Ça fait partie de la vie d’une entreprise, je respecte son choix, » avait ainsi indiqué JHE à RMC Sport

Ce dernier a toutefois préféré quitter Marseille…