Mercato : L’homme clé à l’OM qui a permis le départ de Maxime Lopez

En fin de mercato, Maxime Lopez a quitté l’OM pour la Serie A et Sassuolo. Une transaction de dernière minute rendu possible grâce à Pablo Longoria…

Dans un article consacré à ce transfert sur RMC, le journaliste Johann Crochet explique que le joueur voulait jouer d’avantage et que l’opération a pu se faire grâce aux bonnes relations entre Sassuolo et l’OM, « grâce à un homme central: Pablo Longoria. » Le directeur sportif du club italien, Giovanni Rossi raconte comment s’est fait ce deal…

Longoria m’avait expliqué cette situation et on en a parlé — Rossi

« Nous savions que le joueur voulait avoir du temps de jeu cette saison, plus que ce qu’il avait eu récemment. On a de très bons rapports avec l’OM à travers Pablo Longoria, qui a travaillé avec moi il y a quelques années. Il m’avait expliqué cette situation et on en a parlé. Notre cellule de recrutement connaissait Maxime, notre entraîneur également, et on a mis sur pied cette opération. (…) Maxime est un joueur qui réfléchit et analyse très vite sur un terrain. Il offre toujours une solution au porteur de balle et prend ses responsabilités dans la construction. Il a d’évidentes qualités techniques et il peut jouer un peu à tous les postes de l’entrejeu, c’est un milieu tout terrain comme on dit en Italie. Un peu comme Stefano Sensi, passé par notre club. Je crois que Maxime se rapproche de cette typologie de milieu de terrain. »

Giovanni Rossi – source : RMC (23/10/2020)