Mercato Ligue 1 : Un gros chèque dans les caisses du FC Nantes cet hiver?

D’après les informations du journal L’Equipe, le FC Nantes pourrait de nouveau recevoir des offres pour son jeune défenseur axial Nathan Zézé.

Le FC Nantes est dans une position plus que délicate en Ligue 1 mais les Canaris peuvent compter sur l’un de leurs joueurs pour sauver la situation financière dans les prochaines semaines. En effet, d’après les informations du journal L’Equipe, plusieurs clubs s’intéressent au profil de Nathan Zézé, défenseur central de talent.

Le Français est convoité notamment par l’Inter Milan qui aurait formulé une offre l’été dernier à hauteur de 15M€. Les Milanais pourraient revenir à la charge cet hiver en plus de l’intérêt de plusieurs autres écuries en Europe comme en Premier League ou en Bundesliga.

Foot Mercato explique dans un article ce week-end les raisons de l’imbroglio du dossier Habib Beye au FC Nantes.

« Habib Beye, conscient des contraintes, s’est montré flexible et déterminé. Mais les premiers doutes du coach sont malgré tout arrivés lorsque Nantes a décidé de repousser la signature après la rétractation de Grégory Dupont. Ce choix a été perçu comme une vision court-termiste et un manque de considération pour Habib Beye, qui a été refroidi par l’attitude des dirigeants vis-à-vis de lui et il a fait machine arrière. Très déçu, Beye ne se voyait pas travailler dans ces conditions. Il estime qu’il devait se lancer dans un projet en totale confiance sinon ce n’était pas la peine. Il reste savoir sur quel banc Habib Beye se lancera »