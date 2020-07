Mercato : Lille se félicite d’avoir chipé Lihadji à l’OM !

C’était attendu et c’est maintenant officiel, Isaac Lihadji a signé son premier contrat professionnel avec le LOSC. Le club nordiste est ravi d’avoir attiré le minot formé à l’OM…

Via un communiqué, le LOSC s’est félicité d’avoir attiré Lihadji : « Isaac Lihadji est Lillois ! Le jeune attaquant, qui évoluait la saison dernière à l’Olympique de Marseille, franchit une étape dans sa carrière en rejoignant le LOSC, avec qui l’International U19 français vient de signer son premier contrat professionnel . » L’ailier de 18 ans, né à Marseille, n’a pas réussi à s’entendre avec son club formateur…

Le directeur général du LOSC, l’Espagnol Marc Ingla s’est exprimé sur ce recrutement…

« Isaac Lihadji est un jeune et très prometteur international français qui s’est notamment révélé par des performances majeures lors de la dernière Coupe du Monde U17. C’est un joueur de couloir, gaucher, dribbleur, qui va très vite et qui en plus, est capable de marquer et faire marquer. Nous sommes très fiers qu’un tel potentiel ait choisi le LOSC et nous le remercions pour la confiance qu’il place en notre projet ». Marc Ingla – source : site officiel du LOSC