Mercato : « L’objectif intime » de Galtier, ce n’est ni l’OM ni Lyon ?

Christophe Galtier est surement le meilleur coach de Ligue 1 actuellement. Sa gestion du LOSC attise les convoitises et ce dernier pourrait changer d’air en fin de saison.

Alors qu’un possible départ de Luis Campos est évoqué, le projet lillois pourrait aussi continuer sans son entraineur, Christophe Galtier. Ce dernier va être énormément sollicité en juin prochain et pourrait quitter le LOSC. Souvent annoncé de retour à Marseille, sa ville natale, Galtier serait aussi attentif au projet lyonnais. Selon RMC, « Christophe Galtier est très motivé en privé par un éventuel projet à l’OL. Car au-delà des liens internes, c’est la taille du club qui l’attire. » Pour autant, le rêve ultime de Galtier n’est pas en France et ne serait donc ni l’OM ni Lyon…

Il a confié il y a quelques jours à l’Equipe : « J’ai un objectif intime, un endroit où j’aimerais être un jour l’entraîneur. Ce n’est pas fou ou ambitieux, mais je ne vous le dirai pas. Seule mon épouse le sait ». Sur le plateau de l’Equipe, le coach Régis Brouard, qui a passé ses diplômes avec Galtier, a confié que le rêve de l’ancien adjoint de Perrin est de devenir le manager de Liverpool…

le rêve de galtier, c’est d’entraîner Liverpool

« On passait les diplômes ensemble. Une fois, lors d’une discussion en groupe, il a dit ouvertement. Quand on passe les diplômes, il faut faire une semaine de stage à l’étranger. Il l’a faite à Liverpool. Son rêve, c’est d’entraîner Liverpool ».

Régis Brouard – source : L’Equipe (20/11/2020)

