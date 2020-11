Riolo : « Si je suis Christophe Galtier je ne vais pas à l’OM ! »

André Villas-Boas sera libre en juin prochain, tout comme Rudi Garcia à Lyon. Les deux clubs aimeraient s’offrir le coach du LOSC Christophe Galtier. Cependant, pour Daniel Riolo, le projet lillois est bien plus intéressant…

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a donné son sentiment sur le projet lillois. Il estime que Luis Campos est la personne la plus importante devant Galtier. De plus, même si le coach du LOSC a toujours affiché son rêve de venir entraineur l’OM, pour le journaliste le projet en place à Marseille n’apporte aucune garantie…

Il n’y a aucune sécurité à Marseille — Riolo

« Galtier c’est lui qui met en musique, mais l’homme important c’est celui qui recrute. (…) Dieu sait que j’apprécie son travail, c’est une grosse perte pour Lille si Galtier s’en va mais des entraineurs qui travaillent bien tu peux en trouver. Pour un projet comme celui du LOSC où il faut vendre les joueurs, le recrutement c’est primordial. Cela va alimenter les rumeurs toute l’année, mais on le sait que son ambition et le rêve de sa vie c’est d’aller entrainer l’OM. A une époque il n’avait peut-être pas la carrure, la dimension et même les supporters de l’OM n’en voulaient pas. Aujourd’hui, les supporters de Marseille et de Lyon adoreraient l’avoir. Très honnêtement si je suis Galtier, et que le projet de Lille ne bouge pas, je ne vais pas à l’OM. Il n’y a aucune sécurité à Marseille… »

Daniel Riolo – source : RMC (09/11/2020)