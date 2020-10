Mercato : L’Olympiakos se renforce avant de jouer l’OM en Ligue des Champions !

Après la trêve internationale, l’OM va passer aux choses sérieuses. En plus de la Ligue 1, l’OM va commencer sa campagne européenne par un déplacement à l’Olympiakos, qui vient de sérieusement se renforcer.

En effet, le 21 octobre prochain à 21h, l’OM ira défier l’Olympiakos en ouverture de cette phase de poule de Ligue des Champions. Le futur adversaire de l’Olympique de Marseille vient d’officialiser l’arrivée de Bruma (25 ans). L’ailier gauche est prêté pour une saison par le PSV Eindhoven. Le portugais avait déjà croisé la route de l’OM sous les couleurs du RB Leipzig, il avait marqué le premier but du fameux 5-2 en Ligue Europa dans un Vélodrome en fusion…

Bruma et Vinagre à l’Olympiakos

De plus, L’Olympiakos pourrait s’offrir l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco, Ruben Vinagre (21 ans). Le latéral gauche devrait prêté un an avec une option d’achat. Wolverhampton devrait laisser le jeune défenseur formé au Sporting. Le coach du club grec, Pedro Martins va donc s’offrir deux de ses compatriotes…