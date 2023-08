Mercato : L’OM a besoin d’un leader en défense ?

L’Olympique de Marseille a perdu 1 à 0 hier dans ce match aller du troisième tour préliminaire. Si la prestation globale de l’OM est décevante, le but concédé a longuement été débattu lors de Débat Foot Marseille après le match. Pour notre équipe composé de Jean-Charles de Bono, consultant, Benjamin Courmes, journaliste et Yacine Youssfi, notre invité, l’OM a besoin d’un patron derrière.

Premier match et première défaite pour l’Olympique de Marseille. L’OM n’a rien montré sur ce match et s’incline logiquement 1-0 face au Panathinaikos. Le but encaissé par les Olympiens a beaucoup fait réagir Débat Foot Marseille, après le match.

Il manque un patron en défense ?

Pour Jean-Charles de Bono, cette erreur est significative d’un manque important en défense à l’OM. » Tant qu’on n’aura pas un joueur d’expérience dans l’axe pour guider cette défense centrale. On va prendre des buts casquettes. Parce que même par l’engouement que tu vas mettre dans tes actions, tu vas te disperser tactiquement. Mais si t’as un joueur à côté de toi qui va te guider et qui va te donner confiance, ces petites lacunes-là, tu ne vas plus les faire. Là, on n’arrive pas à progresser dans ce domaine. C’est-à-dire toutes tes erreurs ça fait 3 ou 4 ans que je les vois. Donc à partir du moment où tu n’as pas le véritable leader technique, tactique, et mentale, tu ne pourras pas éliminer ces erreurs.« , constate notre consultant.

Un patron qui pourrait déjà se trouver à l’OM comme Chancel Mbemba qui est le joueur qui serait certainement le mieux capable d’endosser cette responsabilité.

Une équipe encore en rodage

Ce but, encaissé avec beaucoup de passivité dans la défense marseillaise, laisse penser Yacine Youssfi que l’équipe est encore en rodage. « Sur la passivité de la défense, je pense que c’est un manque de complémentarité. L’action du but, on voit qu’il y a un manque de communication et de fermeté. Tu sens de la passivité dans cette action et c’est frustrant. On dirait un but que tu prends dans un match amical.« , regrette l’invité.

Un constat partagé par Jean-Charles de Bono : » Le retard et le manque de placement perturbent la défense. C’est-à-dire que chacun veut compenser l’erreur de l’autre et en compensant, tu te positionnes mal sur le terrain. Sur cette action, il y a 3 joueurs de Marseille qui sont mal positionnés. Donc ça, il faut vite rectifier, essayer d’être présent dans l’agressivité et dans le pressing.« .