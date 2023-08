OM – Riolo ne comprend pas un choix de Marcelino !

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite face au Panathinaikos (1-0) à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la ligue des champions ce mercredi soir. Le journaliste Daniel Riolo a pointé du doigt un choix de Marcelino.

Marseille a livré une piètre prestation hier soir face au Panathinaïkos et a concédé une défaite (1-0) à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la ligue des champions. Le club marseillais a fini la rencontre à 11 contre 10 après l’expulsion de Kondogbia. L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco était associé à Valentin Rongier dans l’entre jeu. Les deux hommes n’ont guère brillé lors de cette rencontre.

A lire aussi : Mercato OM : Nouveau coup de théâtre pour Sanchez ?

Sur son compte Twitter, le journaliste de RMC Sport a d’ailleurs pointé du doigt ce choix de Marcelino. « A l’OM il faudra encore combien de temps pour comprendre que faute de beaucoup mieux, Rongier doit être titulaire ? Incroyable comme ne pas « avoir le bon profil » est préjudiciable dans le foot du moment, » a-t-il ainsi déclaré.

A lire aussi : Panathinaïkos – OM : La première OFFICIELLE de Marcelino ratée ! ARBITRAGE SCANDALEUX !

A l’OM il faudra encore combien de temps pour comprendre que faute de bcp mieux, Rongier doit être titulaire ? Incroyable comme ne pas « avoir le bon profil » Est préjudiciable dans le foot du moment.. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 9, 2023

Au terme de la rencontre le coach olympien Marcelino a donné son sentiment sur la prestation de son équipe :

« Nous avons eu un niveau plus bas qu’espéré, surtout sur l’aspect offensif, a déclaré l’entraineur de l’OM. Nous sommes une équipe en construction, ce n’est pas une excuse mais c’est la réalité. Nous sommes venus ici pour gagner. On se concentre maintenant sur mardi prochain au Vélodrome où on doit gagner avec deux buts d’écart grâce à l’aide de nos supporters. »