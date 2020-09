Mercato: « L’OM a des offres… mais les sommes proposées sont indécentes! »

Extrait apéro mercato. On le sait l’OM ne serait pas contre vendre certains joueurs. Mais selon Emmanuel Barranguet, les autres clubs profitent de cette situation pour tirer les prix vers le bas.

Invité de l’apéro mercato, le journaliste de l’AFP Emmanuel Barranguet s’est exprimé sur le mercato du club dans le sens des ventes. L’OM souhaite se séparer de nombreux éléments, mais malgré cette volonté, personne n’est parti. Et selon « Manu » Barranguet, c’est par ce que les autres clubs profitent de la situation financière du club :

L’OM EST VICTIME DE SA RÉPUTATION SUR LE MARCHÉ (…) DES CLUBS DISENT « VOUS ÊTES OBLIGÉS DE VENDRE » ET PROPOSENT DES SOMMES INDÉCENTES.

« Pour la défense de l’OM, oui on n’a jamais vendu personne. Des offres, ils en ont, mais ils sont victimes de leur réputation sur le marché. Tous les gens qui viennent les voir leur disent, de toute façon, vous êtes étranglés, vous êtes obligés de vendre. Donc on va vous proposer des sommes indécentes. On leur déjà proposer des sommes pour des joueurs, et ils ont dit « à ce prix- là, non ». On n’est pas la tête des dirigeants, mais y a une part de com aussi. Évidemment qu’ils diront que Thauvin vaut 80 millions. Sauf que personne ne paiera cette somme. Si tu veux m’acheter ma voiture, je vais te dire qu’elle vaut 3 fois son prix. Puis après, on va discuter. » Emmanuel Barranguet. Source : Apéro mercato : 03/09/2020

