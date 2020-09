Mercato OM : Le club souhaite se séparer de 5 joueurs ?

Même si on ne parle que d’arrivées pour le moment, l’Olympique de Marseille doit également vendre. Et le club a dressé une liste de 5 éléments qui sont libres de partir !

Ce sera un des chantiers de Pablo Longoria. Le nouveau directeur sportif de l’OM sera aussi en charge de vendre des joueurs afin de soulager les finances du club. Et une liste de personnes dont le départ est souhaité a été dressée par la direction olympienne.

Porte Grande ouverte pour certains gros salaires, et joueurs à forte valeur marchande

Selon une info de la Provence, l’OM souhaite vendre Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Maxime Lopez, Valère Germain et Christopher Rocchia. En plus de ces joueurs, l’OM ouvre également la porte à d’autres éléments dotés d’une forte valeur marchande : Morgan Sanson, Duje Caleta-Car, Bouna Sarr et Boubacar Kamara. Pour ces derniers, le club espère obtenir une belle indemnité de transfert.

Chose qu’il sera compliqué d’avoir avec des joueurs de la première liste, qui soit ont des salaires astronomiques (Mitroglou, Strootman), soit des contrats cours (Maxime Lopez, Christopher Rocchia), soit les 2 (Valère Germain). Le club va devoir être persuasif pour inciter d’autres équipes à les récupérer cet été !