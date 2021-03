Mercato : L’OM à deux matches de récupérer un chèque pour ce minot !

La formation de l’OM est souvent pointée du doigt, même si aujourd’hui Boubacar Kamara est un titulaire indiscutable du onze marseillais. Un autre jeune joueur formé au club s’impose en Italie et devrait être définitivement transféré pour un montant (trop?) faible.

L’OM a laissé filer Maxime Lopez l’été dernier. Le milieu de terrain qui ne jouait plus sous les ordres d’André Villas-Boas a été prêté à Sassuolo. Le club italien dispose d’une obligation d’achat obligatoire après 20 apparitions. Lopez a déjà participé à 18 matches, il signera donc un contrat jusqu’en 2025 dans deux rencontres. Interrogé par FootMercato, le journaliste pour la Gazzetta di Modena, Stefano Aravecchia a fait le point sur la saison italienne du milieu de terrain marseillais. Il confirme que l’OM touchera à peine plus de 2M€ dans ce transfert. Un montant dérisoire même si le joueur n’était sous contrat avec l’OM que jusqu’en juin 2021 (qu’il aurait prolongé d’un an avant d’être prêté).

Maxime Lopez séduit déjà tout son monde à Sassuolo https://t.co/Yw7YkEphtA — Foot Mercato (@footmercato) March 11, 2021

Sassuolo versera à Marseille un montant d’environ 2 à 2,5 millions d’euros, bonus compris

« Sassuolo a choisi Maxime Lopez sur l’indication précise de l’entraîneur De Zerbi qui l’a vu au travail sous le maillot marseillais. Les managers de Sassuolo savaient que Lopez avait eu des sollicitations en Liga et ont tout fait pour l’acheter, profitant également des bonnes relations entre le directeur sportif Giovanni Rossi et celui de l’OM Pablo Longoria qui a travaillé à Sassuolo pendant quelques saisons. Étant petit et léger, il souffre un peu lorsqu’il rencontre des adversaires très physiques. Sassuolo versera à Marseille un montant d’environ 2 à 2,5 millions d’euros, bonus compris. Les managers de Sassuolo sont satisfaits de la performance de Lopez et le voient à l’avenir comme l’héritier de Locatelli qui sera vendu en juin». Stefano Aravecchia – source : Footmercato (11/03/2021)