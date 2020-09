Mercato : « L’OM a dû avoir des informations via Gignac pour Macias ! »

Extrait DFM. Son nom est souvent évoqué du côté de l’OM, et notre équipe le confirme : L’OM est bien intéressé par l’attaquant José Macias. Et le club aurait même sur place un « scout » de luxe !

Le « FC confirmation » cher à certains auditeurs a encore frappé. Oui l’OM s’est bien penché sur le dossier de l’attaquant mexicain José Macias (20 ans) qui évolue au Chivas Guadalajara. Son profil plait à André Villas-Boas. Et selon Jean-Charles De Bono, l’OM a bénéficié de l’aide d’un « Scout » de luxe sur le sol mexicain : André-Pierre Gignac.

IL AIME TELLEMENT LE CLUB QU’IL EST CAPABLE DE DONNER DE BONNES INFOS, ET SURTOUT DE VRAIES INFOS — De Bono

« L’OM a eu un regard sur ce joueur. Et je pense qu’ils ont eu aussi des infos par André-Pierre Gignac, qui doit certainement le connaitre. Il aime tellement le club qu’il est capable sans problème de donner de bonnes infos, et surtout de vraies infos. Après, la difficulté de ces jeunes joueurs qui viennent du Mexique, c’est le temps d’adaptation. Il y a toujours le risque de mettre quelques mois à s’adapter au championnat français. C’est le seul petit bémol. Après, quand on voit les performances qu’il a pu avoir, je trouve ça pas trop mal pour un jeune joueur. Si en plus on a des infos venues du Mexique par Gignac, je pense que c’est de bonnes infos et que c’est une bonne chose que l’OM se penche dessus. »

Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille : 08/09/2020

