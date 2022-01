Pisté par l’Olympique de Marseille, Randal Kolo Muani aurait trouvé un accord avec le club allemand de l’Eintracht Francfort. Valdemar Kita aurait d’ailleurs saisi la FIFA puisque son joueur n’est pas encore libre… Le recruteur du club a réagi à ces accusations !

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est l’un des joueurs les plus en vue. L’attaquant du FC Nantes profite d’une bonne animation offensive et surtout d’un Ludovic Blas en très grande forme pour marquer des buts.

En fin de contrat en juin prochain, il ne semble pas enclin à signer une prolongation de contrat avec les Canaris. Sa situation intéresse forcément des clubs français mais aussi étrangers. Avec l’Eintracht Francfort, il est en discussion depuis la saison dernière et pourrait s’y engager dès la fin de son bail.

Aujourd’hui, rien n’est signé et on n’a aucune garantie pour Kolo Muani – Durand

Seulement voilà, Valdemar Kita, le président du FC Nantes croit savoir que Randal Kolo Muani a déjà trouvé un accord avec le club allemand. Il a donc saisi la FIFA… Jean-Philippe Durant, ancien joueur de l’OM et désormais recruteur pour l’Eintracht Francfort s’est exprimé à ce sujet dans le Late Football Club ce mardi soir.

« Évidemment que non, c’est impossible (qu’il ait signé). Un joueur ne peut pas signer, je ne sais pas pourquoi il a saisi la FIFA. Je pense que le président Kita est vexé et qu’il cherche une porte de sortie par rapport à cela. Il est en difficulté sur ce dossier et ça ne lui plaît pas. C’est un joueur qu’on suit depuis plusieurs années et à qui Francfort a fait une offre la saison dernière, refusée par le FC Nantes. Il y avait un accord verbal entre nous et le joueur. Aujourd’hui, rien n’est signé et on n’a aucune garantie. On espère mais on sait aussi qu’il y a beaucoup de clubs derrière lui. » Jean-Philippe Durand – Source : Canal + (11/01/22)