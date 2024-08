Mercato : L’OM a fait une belle offre pour un ailier gauche !

Le mercato de l’OM continue de s’activer en attaque. La piste de l’ailier gauche reste un dossier prioritaire pour les dirigeants marseillais. Malgré des fonds limités les Marseillais sont bien placés pour s’offrir Armand Laurienté.

Cela fait désormais des semaines que le dossier de l’ailier gauche est sur la table des dirigeants marseillais. Notamment à cause du manque de liquidité dû au trop grand nombre d’indésirables dont l’OM n’arrive pas à faire partir. Ajouté à cela la blessure de Faris Moumbagna et donc la recherche d’un numéro 9 en prêt, l’état-major phocéen doit se serrer la ceinture pour la fin de mercato. Pourtant les Olympiens restent favorables dans les dossiers, en effet selon Di Marzio, l’OM est le club le mieux placé dans le dossier Armand Laurienté. Plusieurs clubs se sont intéressés à lui mais l’offre la plus concrète vient bien de l’Olympique de Marseille d’après le journaliste italien. D’autant plus que l’OM tient également la corde dans le dossier Jonathan Rowe face à des écuries de Premier League et de Serie A. Le club n’a pas renoncé malgré deux offres refusées par Norwich.

Nouvelle piste en attaque

Les dernières semaines du mercato vont encore être animées à Marseille. La grave blessure de Faris Moumbagna oblige désormais les clubs marseillais à recruter un nouvel avant-centre en plus d’un ailier gauche et probablement d’un autre milieu de terrain. Le journal l’équipe révèle ainsi une nouvelle cible de l’OM à ce poste. Il s’agit de l’ancien joueur de Nice Neal Maupay (28 ans). L’attaquant d’Everton, fait partie des trois pistes suivies par Marseille. La formule du prêt apparaît obligatoire pour les dirigeants olympiens qui sont en quête de liquidité et doivent impérativement vendre plusieurs éléments pour parvenir à boucler leur recrutement.

