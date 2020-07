Mercato : L’OM à la lutte avec Lyon et Lille pour un solide défenseur français ?

Lyon cherche activement un défenseur central. Le staff de Jean Michel Aulas aurait trouvé une option en Russie, un défenseur français qui plairait aussi à l’OM et au LOSC…

L’OM a trouvé son défenseur central en la personne du jeune Leonardo Balerdi, prêté par Dortmund. Du côté de Lyon et de Rudi Garcia on s’active aussi dans ce secteur de jeu. L’international turc de Cenk Özkaçar , international Espoir, devrait débarquer dans les prochains jours à Lyon pour 5 ans. Cela devrait être le premier coup de Bruno Cheyrou, le nouveau directeur de la cellule de recrutement lyonnaise. Lyon aimerait également le profil de Samuel Gigot, défenseur français du Spartak Moscou…

Gigot aurait fait de lyon sa priorité

Si on en croit le site russe Sport Express, Lyon serait favori dans un dossier menant à un défenseur français de 26 ans. En effet, le défenseur droitier du Spartak Moscou Samuel Gigot serait emballé par l’idée de rejoindre le club de JMA. Le média russe affirme que l’OM et le LOSC seraient aussi sur le coup, mais le montant demandé par le Spartak, estimé entre 18 et 20M€, ne colle pas avec les possibilités de l’OM. Le natif d’Avignon et qui a joué à Arles serait attiré par Lyon car une partie de sa famille vivrait dans la région. Passé par la Belgique, Gigot est un joueur athlétique qui a marqué quatre buts cette saison…