Mercato : L’OM à la lutte avec Rennes et Brighton pour cet attaquant coté à 10M€ ?

Ce n’est un mystère pour personne, l’OM souhaite se renforcer sur le front de l’attaque. Et l’une des pistes étudiées mène au rémois Boulaye Dia. Cependant, le dossier s’annonce compliqué !

Âgé de 23 ans, Boulaye Dia s’est révélé au yeux du grand public la saison dernière, lors de la victoire du Stade de Reims au Vélodrome face à l’OM. Buteur ce jour-là, Dia a tapé dans l’œil d’Andoni Zubizarreta, qui a suivi sa progression toute l’année avant de quitter le club. L’ancien directeur sportif de l’OM s’était même entretenu avec les agents du joueur. Villas-Boas souhaite aujourd’hui terminé le travail entamé par son ami en faisant signé Dia à l’OM. Mais le dossier s’annonce très complexe…

Le joueur pas pressé de partir, Rennes et Brighton également en embuscade

Selon les informations de la Provence, le dossier s’annonce compliqué pour 2 raisons : tout d’abord, l’attaquant se sent bien à Reims. Boulaye Dia n’a pas oublié que le club champenois est venu le chercher alors qu’il jouait encore en amateur les dimanches, à côté de son boulot d’électricien. Dia est reconnaissant de cela, et ne forcera pas son départ. Autre obstacle majeur, le prix. Le Stade de Reims attends 10M€ pour son joueur. Une somme élevée pour les finances Olympiennes… Mais pas pour celles des 2 autres clubs sur le dossier, Rennes et Brighton ! Le seul moyen pour l’OM de rivaliser, serait de proposer un paiement échelonné, perspective à laquelle est ouvert le stade de Reims. Pablo Longoria va devoir être persuasif !