Mercato : L’OM a les idées claires concernant Florian Thauvin

Ces dernières semaines, des rumeurs envoyaient Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille après une période difficile aux Tigres. Maintenant libre, le club a les idées claires concernant son avenir.

L’Olympique de Marseille n’aurait pas l’intention de récupérer Florian Thauvin libre après son départ des Tigres. D’après La Provence, le club marseillais ne serait pas du tout intéressé à l’idée de relancer l’international français qui était en difficulté dans le club mexicain.

Ce lundi, les Tigres de Monterrey ont officialisé la rupture de contrat de l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille. Il va devoir se trouver un nouveau challenge mais ce ne sera vraisemblablement pas à l’OM. Ces dernières semaines, des rumeurs l’envoyaient vers un retour à Marseille mais La Provence confirme que cela ne sera pas le cas.

Thauvin? Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui — Diego Tonatiuh

Diego Tonatiuh, journaliste français au Mexique et auteur d’un ouvrage sur André-Pierre Gignac, nous avait expliqué la situation de Florian Thauvin aux Tigres. Plus gros salaire du club, l’ailier s’était peu à peu glissé dans la peau d’un remplaçant de luxe. Le nouveau coach, Diego Cocca, n’y est pas étranger.

« Thauvin? Il y a un nouveau coach aux Tigres, Diego Cocca,qui est argentin et qui était le coach de l’Atlas de Guadalajara et il n’a pas du tout l’air de compter sur Thauvin. Déjà avant lui, il y avait un autre entraîneur qui était le sélectionneur du Mexique, Miguel Herrera. Il avait confiance en Thauvin mais il était là par moment mais sans réellement s’imposer. Soit il n’était pas bon, soit il était blessé… Les matchs amicaux qui se déroulent depuis deux semaines, Thauvin n’est jamais titulaire. Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui. Il préfère des jeunes du centre de formation ou des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Il entre en jeu pendant les matchs amicaux. C’est le plus gros salaire du club. Pour moi, c’est une évidence que les Tigres vont vouloir s’en séparer sachant qu’il n’est pas du tout efficace et qu’il ne répond pas aux attentes. Il n’est pas épargné par les blessures mais ce n’est pas suffisant. Le nouveau coach n’a vraiment pas l’air de lui faire confiance, il ne l’utilise que comme remplaçant. » Diego Tonatiuh – Source : Football Club de Marseille (27/12/22)