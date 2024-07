Mercato : L’OM a reçu une réponse pour l’attaquant sud-coréen Hwang Hee-chan !

Alors que l’Equipe avait sorti s’information d’un intérêt des dirigeants olympiens pour l’attaquant sud-coréen Hwang Hee-chan, une offre aurait bien était faite pour le buteur de Wolverhampton !

En effet, selon Sky Sport, l’OM a bien fait une offre pour l’attaquant international Hwang Hee Chan. Mais Wolverhampton l’a refusé et ne compte pas vendre son joueur lors de ce mercato estival !

BREAKING: Wolves have rejected an offer from Marseille for Hwang Hee Chan ❌ pic.twitter.com/ZqWiTd4NUG

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 12, 2024