Le départ de Mattéo Guendouzi semble inéluctable. Le milieu de terrain international français aurait bien l’intention de quitter l’Olympique de Marseille et plusieurs clubs apprécieraient son profil.

Cette saison, Mattéo Guendouzi a perdu sa place de titulaire au poste de milieu de terrain. Son poste n’existe plus réellement dans l’équipe d’Igor Tudor. L’Equipe confirme ce jeudi que l’international français devrait quitter l’OM dès cet été. Le club le considère comme la grosse vente à faire lors du prochain mercato.

« Aston Villa, entraîné par son ancien mentor à Arsenal, Unai Emery, et West Ham« , suivraient la situation de Guendouzi d’après le quotidien sportif qui ajoute Newcastle dans la liste ainsi que « des écuries italiennes. »

A LIRE AUSSI : OM : Pour Christian Caminiti, « il ne faut pas toucher à ces 5 joueurs ! »

🆕 Moins pressant que Aston Villa FC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Newcastle UFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 est aussi venu récemment prendre la température pour Mattéo Guendouzi 🇫🇷 selon L’ÉQUIPE 🗞️. Le milieu de terrain de l’#OM est également suivi par plusieurs écuries italiennes. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/pQCaWvaY1N — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) April 19, 2023

Guendouzi doit rester une option pour Tudor

Dans l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles de Bono donne son avis sur le manque de temps de jeu de Guendouzi. Le débat sur Guendouzi est à retrouver ci-dessous, dans le replay complet de l’émission.

« On a beaucoup parlé de certains joueurs, mais on a complétement zappé Guendouzi, explique Jean-Charles de Bono sur le plateau du DFM. Sur un match comme ça on ne sait pas ce qu’il peut se passer ou ce qu’il aurait pu apporter dans ce type de rencontre. C’est peut-être une pièce maîtresse dans un pressing, dans la qualité pour aller son adversaire. Ce que je veux dire c‘est que c’est peut-être une solution que Tudor a peut-être quelque part. Il ne faut pas oublier Guendouzi non plus. Je ne dis pas qu’il sera titulaire face à Lyon. Je dis que ça reste aussi une option pour Tudor.«