OM : Pour Christian Caminiti, « il ne faut pas toucher à ces 5 joueurs ! »

Lors de la victoire face à Troyes, Sanchez a eu un autre rôle grâce à son association avec Vitinha, qui a inscrit un doublé. Très bon dos au but, avec un attaquant au-dessus de lui, ce duo a très bien fonctionné. Chez Football Club de Marseille, ils se demandent si le coach va bien utiliser ce duo et quel trio offensif sera aligné.

L’association entre Vitinha et Sanchez a très bien fonctionné face à Troyes lors de la 31e journée (3-1). C’est peut-être un duo qu’on verra plus souvent pour la fin de cette saison. Lorsque Sanchez est plus derrière avec un attaquant devant lui, il a un autre rôle et apporte son jeu dos au but. Mais il reste à voir si le trio offensif sera le même ou si Vitinha retournera sur le banc. Christian Caminiti, dans le débat FAQ, donne son avis sur le trio de devant et sur les cinq de derrière.

Il sait bien utiliser l’entre deux ligne

« Alexis Sanchez demandait le ballon dans la profondeur, on ne lui donnait pas, a commencé Christian Caminiti sur Football Club de Marseille. Il sait bien utiliser l’entre deux ligne, il sait bien se détacher d’un marquage et de se promener pour partir entre les deux lignes. Après c’est son utilisation, est-ce qu’on va bien pouvoir l’utiliser ? C’est encore autre chose. »

Cinq joueurs à ne pas toucher

L’ancien Marseillais poursuit : « Malinovskyi, Vitinha, Sanchez, Under, ça c’est le choix offensif du coach. Mais en attendant, les cinq de derrière, les trois défenseurs centraux et les deux milieux de terrains défensifs tu ne dois pas y toucher. »

A lire aussi : Mercato OM : L’annonce de Fabrizio Romano sur l’avenir de Bailly