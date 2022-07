Mercato : L’OM a trouvé un accord avec ce milieu de terrain?

L’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec Tiémoué Bakayoko d’après les informations de Foot Mercato.

Depuis le début du mercato, le nom de Tiémoué Bakayoko est lié à l’Olympique de Marseille. Toujours sous contrat avec Chelsea, l’ancien joueur de l’AS Monaco est prêté à l’AC Milan mais n’a pas réussi à s’y imposer.

Bientôt une réunion pour Bakayoko?

L’Olympique de Marseille s’est bien positionné selon nos informations mais son entourage aurait fait comprendre que son attachement au PSG était trop fort pour s’engager avec l’OM. Foot Mercato explique ce dimanche que le milieu de terrain et les Marseillais ont trouvé un accord.

A LIRE AUSSI : Mercato : Une nouvelle offre de l’OM refusée pour cette priorité de Longoria?

Cependant, Igor Tudor ne semble pas adhérer à cette idée. Cette piste avait été validée par l’ancien entraîneur, Jorge Sampaoli. Le Croate ainsi que Longoria et Friio devraient avoir une réunion dans les prochains jours avec l’agent du joueur afin de discuter de cette possibilité.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).