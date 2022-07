Mercato : Une nouvelle offre de l’OM refusée pour cette priorité de Longoria?

Cela fait plusieurs semaines que le nom de Jonathan Clauss est lié à l’Olympique de Marseille. Le RC Lens a refusé une deuxième offre marseillaise pour le joueur.

L’Olympique de Marseille aurait formulé une première offre pour Jonathan Clauss, directement refusée par le RC Lens. D’après L’Equipe, une seconde offre aurait été soumise aux Nordistes qui a également été rejetée.

Une troisième offre en préparation?

Cette dernière était de 6 millions d’euros + 1 million d’euros en bonus. Une troisième devrait bientôt arriver sur la table du club lensois… Un plan B aurait d’ailleurs été activé à ce poste en cas d’échec. Le joueur souhaiterait rejoindre l’OM.

🔄Ce mercredi, l’OM a effectué une seconde offre pour Jonathan Clauss, à hauteur de 6M€ + 1M€ de bonus, encore une fois repoussée par Lens. Les dirigeants marseillais préparent une troisième offre, et ont activé un plan B, dont le nom n’a pas filtré. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/LVXQ1omRo6 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 16, 2022

« L’attractivité de l’OM a un peu baissé » – Astier

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)