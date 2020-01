Mercato : « L’OM a un avantage pour faire signer Kadewere… »

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce lundi 13 janvier 2020. En compagnie de Joël Cantona, notre équipe se demande qui pourrait venir renforcer l’attaque olympienne si Valère Germain était transféré…

Pour Joël Cantona, l’OM devrait tenter de faire revenir Tino Kadewere (HAC). D’autant que Steve Mandanda pourrait jouer les intermédiaires dans ce dossier…

Steve peut aider grâce à ses rapports avec le HAC — Joël cantona

« Kadewere, j’en avais parlé quand il avait marqué 8 buts. Le HAC a toujours eu de bons joueurs… Aujourd’hui il est déjà intouchable? 10/12M€, il a 24 ans. On a un avantage pour l’avoir, Mandanda peut aider dans ce dossier. Si le coach et la direction le veulent, Steve peut aider grâce à ses rapports avec le HAC… C’est déjà trop cher? Ils vont tous en Angleterre… » Joël Cantona – source : FCMarseille

