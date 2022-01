Mercato : L’OM a une ouverture pour ce joueur expérimenté?

Suivi cet été par l’Olympique de Marseille, Daniel Wass refuse des offres de prolongation de Valence lors de ce mercato hivernal. Pourrait-il se laisser tenter par une approche de Longoria?

L’Olympique de Marseille cherche à se renforcer au mercato d’hiver… Pour le moment, il n’y a qu’Amavi qui a quitté le club en prêt avec option d’achat vers l’OGC Nice. Un départ qui pourrait débloquer des arrivées? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Wass refuse des prolongations de son club

Un joueur pisté cet été semble enclin à quitter son club. En fin de contrat en juin prochain, Daniel Wass refuse les offres de prolongation du FC Valence selon les informations de DeportesCOPEValencia. Le Danois pourrait même accepter de quitter son club dès cet hiver.

Une offensive de Pablo Longoria pourrait-elle le convaincre de rejoindre l’OM? Pour le moment, il n’y a pas vraiment d’informations à ce sujet mais on sait que le président marseillais appréciait énormément son profil il y a quelques mois.

| Noticia @DepCOPEValencia | 🦇 👥 Consenso por el central 🛒 Reunión con Bordalás para perfilar las opciones de mercado. 💥 La lesión de Paulista refuerza la idea de apuntalar la zaga. 🗂 Salidas en el @valenciacf… 🔵 Todos los detalles @COPEhttps://t.co/hSf74IMaz7 — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) January 6, 2022

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif, priorités de Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé qu’il souhaitait se renforcer mais plutôt sur le côté gauche pour épauler Luan Peres. Très polyvalent, Daniel Wass peut remplir plusieurs rôles mais semble avoir une préférence à droite et au milieu de terrain.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)