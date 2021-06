Rumeur Mercato: L’OM aurait fait une offre pour un attaquant prestigieux ?

Au début du projet Frank McCourt, les dirigeants marseillais étaient à la recherche d’un attaquant de classe mondial. Le nom de Diego Costa était sorti du chapeau, alors qu’à cette époque il était considéré comme un top joueur. Finalement, il n’a pas rejoint la France, et l’OM a recruté Kostas Mitroglou.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille va être des plus mouvementés. Pas moins de 11 arrivées sont attendues du côté de l’OM cet été et Pablo Longoria multiplie les contacts pour dessiner les contours de la future équipe de Jorge Sampaoli. L’une des priorités sera de conserver le buteur olympien Milik. Il faudra également pallier le départ de Dario Benedetto, annoncé partant. L’avant centre argentin a vécu une saison compliquée pour finir comme doublure de l’international polonais avec un temps de jeu famélique.

De nombreux noms d’avant-centre circulent depuis plusieurs semaines, preuve que Longoria prospecte pour ce poste en explorant comme à son habitude de multiples pistes.

Buteur de l’Atletico Madrid, Diego Costa devrait rejoindre le champion de Turquie, Besiktas. Le Brésilien devrait signer un contrat de deux ans, comme l’indique le média Superdeporte. Mais l’information la plus surprenante, est l’offre qu’aurait émise l’Olympique de Marseille. En effet, les dirigeants olympiens auraient tenté d’attirer l’attaquant à fort caractère, lors de ce mercato estival. Déjà une piste en 2017 dans le secteur de jeu offensif , le président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud s’était exprimé sur l’ancien joueur de Chelsea :

Rien n’est impossible– JHE

« Diego Costa ? Son caractère me plait. Sa grinta et son sens du combat aussi. Ça se marierait très bien avec l’OM. Après, il a une situation contractuelle compliquée. Si un joueur coche toutes les cases, alors on a montré qu’on était capables de faire les transactions. Pourquoi pas ? Mais il faut au moins qu’il remplisse certaines conditions. Rien n’est impossible » Jacques-Henri Eyraud — Source: RMC (20/08/17)