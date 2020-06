Mercato : « L’OM c’est un grand club… Mais je n’ai pas vraiment la tête à ça ! »

Longtemps annoncé comme une cible d’Andoni Zubizarreta, le milieu de terrain Diadie Samassekou avait finalement rejoint la Bundesliga et plus précisément Hoffenheim. Il n’écarte pas l’option d’un jour rejoindre la Ligue 1 et l’OM, mais…

Plusieurs fois évoqué vers l’OM, Diadie Samassekou avait opté pour Hoffenheim en août dernier (2019). Le milieu de terrain de 24 ans avait coûté 12M€ au club allemand, il a disputé 20 matchs de Bundesliga cette saison. Interrogé par Onze Mondial, le malien a évoqué l’intérêt supposé de l’OM. Il ne ferme pas la porte à cette option tout en précisant qu’il se sent bien dans son nouveau projet…

Pour le moment je suis dans un nouveau projet — Samassekou

« Pour le moment je suis dans un nouveau projet. Marseille c’est une grande équipe, un grand club. Mais pour le moment je n’ai pas vraiment la tête à ça. Je leur souhaite juste le meilleur… Rejoindre le championnat de France ? Bien sûr, la plupart de mes amis y évoluent. C’est un championnat qui a beaucoup progressé, où il y a beaucoup de bonnes équipes. Le plus important c’est que je sois heureux là où je suis. » Diadie Samassekou – source : Onze Mondial (24/06/2020)