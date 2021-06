Mercato: L’OM concurrencé pour Rosier ?

Le départ de Hiroki Sakai oblige Pablo Longoria a recruté un nouveau latéral droit. Si le transfert définitif de Pol Lirola du côté de Marseille n’est toujours pas acté, Rosier, joueur du Sporting Portugal prêté au Besiktas intéresserait beaucoup Longoria, son prix serait de 7 millions d’euros. Les Marseillais ne seraient pas les seuls sur le dossier.

D’après le journaliste turc Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille serait en pleine négociation afin de recruter Valentin Rosier. De son côté, le joueur ne serait pas insensible à l’intérêt que lui porte l’OM. Mais, les olympiens ne sont pas les seuls sur le coup concernant l’ancien défenseur de Dijon. En effet, le Celtic Glasgow, qui a perdu le titre de champion d’Ecosse cette saison, au détriment des Rangers, aurait fait une offre pour le latéral de 24 ans.

🔥Update: Celtic have made an official offer to Sporting CP for Valentin Rosier. #Celtic #SportingCP #TransferNews

#OM are close to finalising the transfers of Valentin #Rosier and #DavidLuiz. Both players want to play in #Marseille.

Marseille are in talks with #SportingCP to transfer Rosier. The Portuguese cut the price for Rosier from € 8.5 million to € 7 million.#MercatOM ! #TeamOM https://t.co/KEOo4DOeSR

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 20, 2021