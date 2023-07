Mercato : L’OM dans la course pour récupérer une pépite ghanéenne !

L’Olympique de Marseille est à la recherche de renforts offensifs. D’après Tipsbladet, un média danois, les Marseillais observent la situation d’Ernest Nuamah, meilleur joueur du championnat.

L’OM reste à l’affût d’opportunité de marché à plusieurs postes cet été. En attaque, malgré des dossiers quasi bouclés comme Ndiaye ou Sarr, les Marseillais espèrent se renforcer avec des jeunes joueurs, surtout sur le côté gauche où il y a peu de solutions pour Marcelino.

De la grosse concurrence dans ce dossier

D’après le média danois Tipsbladet, plusieurs clubs français ont coché le nom de l’ailier gauche ghanéen Ernest Nuamah, nommé meilleur joueur du championnat la saison dernière. L’attaquant de 19 ans est notamment observé par le PSG, le Stade Rennais mais aussi l’AC Milan et l’Ajax Amsterdam.

En hiver dernier, son nom avait déjà été cité mais sans suite pour les Marseillais. Nuamah est finalement resté à Nordsjaelland où il a continué de briller. Les Marseillais garderaient toujours un oeil sur sa situation. L’OM a besoin de renforts aux postes offensifs, surtout après le départ de Dimitri Payet.

Dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, Ernest Nuamah dispose d’une jolie cote https://t.co/opVFT8oo5l — Foot Mercato (@footmercato) July 24, 2023

Quelle suite pour Payet ?

Dimitri Payet a récemment quitté l’Olympique de Marseille comme annoncé durant une conférence de presse. Absent du stage de pré-saison en Allemagne, le milieu de terrain a annoncé qu’il quitte le club cette saison. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Aux côtés du président Longoria, le numéro 10 est revenu sur la saison dernière avec Tudor, où il a peu joué. Au moment d’annoncer sa décision le Réunionnais n’a pas pu retenir ses larmes. Selon L’Equipe la décision de ne pas le faire participer aux matchs amicaux du club est un choix de Longoria et non pas de Marcelino. Dans un communiqué il déclare : « Pour des raisons personnelles, Payet n’est pas parti en même temps que le reste du groupe. Le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens. »

L’histoire entre l’OM et Dimitri Payet, joueur, se termine aujourd’hui. C’est les émotions… 😢pic.twitter.com/JIL7fENEDG — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 21, 2023

C’est un chapitre qui se tourne dans la carrière de Payet, après 326 matchs joués à l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023 et 78 buts. S’il aura un rôle à l’OM après la fin de sa carrière, il ne souhaite pas raccrocher les crampons tout de suite. »Ça va être une parenthèse d’un, deux ou trois ans. Le corps décidera », expliqua Payet hier en conférence de presse. L’Equipe avance que plusieurs clubs d’Arabie Saoudite et du Qatar ont approché le joueur en vue d’une arrivée. Mais le joueur de 36 ans ne semble pas intéressé par ces destinations proposant des gros salaires. En Europe, l’Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray, s’intéressent aussi au milieu de terrain.