Mercato : L’OM de Marcelino tient sa première recrue ?

Alors que l’OM vient d’officialiser l’arrivée de son nouveau coach Marcelino, la première recrue du mercato estival semble se rapprocher. En effet, le club olympien aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Geoffrey Kondogbia.

Selon FootMercato, « Geoffrey Kondogbia a d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le dernier troisième du championnat de France. Cet accord de principe tourne principalement autour d’un bail longue durée. (…) De plus, « les négociations ont d’ailleurs débuté entre la formation madrilène et le club phocéen et un accord a quasiment été trouvé entre l’OM et l’Atlético Madrid. Il ne reste que d’ultimes détails à régler entre les parties. »

Accord avec Kondogbia, presque avec l’Atlético !

Interrogé dans L’équipe de Greg sur Marcelino et la potentielle arrivée à l’OM de Geoffrey Kondogbia dans ses valises, Jérome Alonzo s’est montré sceptique, même s’il reconnait la valeur du technicien espagnol et comprend que la venue d’un joueur rompu à ses méthodes soit bénéfique.

Kondogbia, le soldat de Marcelino

« Marcelino va devoir s’entourer de joueurs qu’il connait et qui connaissent son système. A priori tu es sur deux projets sportifs opposés entre ce qu’a fait Tudor et ce que proposerait Marcelino. Si tu prends un soldat à toi (Kondogbia) qui connait bien ce système, pourquoi pas ?« .

Geoffrey Kondogbia un joueur en échec ?

Toutefois, l’ancien portier passé par l’OM, Sainté et le PSG notamment craint que malgré la qualité du joueur, Geoffrey Kondogbia arrive en manque de rythme dans un début de saison marseillais très chargé : « Mais on l’a dit, l’OM a un mois d’août de fou et tu auras un joueur qui a joué une fois en 7 mois. Au mois d’aout ils ont 6 ou 7 matchs, donc ca reste un pari Kondogbia même si c’est un très bon joueur. »

L’international centrafricain était effectivement un joueur incontournable de Marcelino à Valence lorsque apte physiquement mais il a régulièrement connu des périodes de blessures. Il arriverait cet été à Marseille après une seconde partie de saison très compliqué à l’Atlético Madrid. Kondogbia n’a joué que 999 minutes de Liga cette saison dont moins de 20% en 2023 (189).